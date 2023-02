Je vier NHL-Treffer von Kempe und Panarin

Adrian Kempe hat die Los Angeles Kings am Samstag in der NHL mit vier Toren in Serie zu einem 6:0-Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins geschossen. Der 26-jährige Schwede wurde zum ersten Spieler der Kings-Geschichte, dem vier Treffer in Folge in einem Spiel gelangen. Pittsburgh blieb erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg. Vier Treffer markierte auch der Russe Artemi Panarin beim 6:2-Sieg seiner New York Rangers bei den Carolina Hurricanes.

Die Minnesota Wild beendeten ihre drei Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 3:2 zu Hause gegen die New Jersey Devils. Marco Rossi dürfte noch einige Zeit beim AHL-Farmteam der Wild in Iowa verbringen. "Wir haben im Moment keinen Platz für ihn, um zu spielen", sagte Minnesotas Generalmanager Bill Guerin diese Woche dem Portal "The Athletic". "Der Tag wird kommen, aber im Moment ist es gut für Marco, superfokussiert auf Iowa zu bleiben und diesem Team zu helfen."

Rossi war Ende November nach einem schwierigen Saisonstart ins Farmteam abgeschoben worden. "Möglicherweise war er ein bisschen weiter weg, als wir zugeben wollten", meinte Guerin. In Iowa würde Rossi nun "sehr gut" spielen. Nach 29 AHL-Saisonspielen hält der 21-jährige Vorarlberger bei neun Toren und 19 Assists. Sei neunter Treffer gelang ihm am Samstag bei Iowas 5:6-Niederlage gegen die Chicago Wolves.