Je 2 rot-weiß-rote Damen und Herren in Australian-Open-Quali

Österreichs Tennis-Elite ist ab Sonntag in der Qualifikation für die Australian Open bei Damen und Herren mit je zwei Aktiven vertreten. Die Oberösterreicherin Barbara Haas wurde als Nummer 32 gegen die Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano gelost, die Vorarlbergerin Julia Grabher gegen die Südkoreanerin Han Na-lae. Der Niederösterreicher Jurij Rodionov bekommt es als Nummer 23 mit dem Serben Viktor Troicki zu tun, der Steirer Sebastian Ofner mit dem Kroaten Borna Gojo.

Die wegen der Corona-Pandemie aus Australien ausgelagerte Qualifikation wird bei den Damen in Dubai, bei den Herren in Doha gespielt. Fixplätze für das am 8. Februar in Melbourne beginnende erste Grand-Slam-Turnier des Jahres haben von den Österreichern der Weltranglistendritte Dominic Thiem und sein engerer Landsmann Dennis Novak. Die beiden reisen am nächsten Donnerstag nach Adelaide, wo sie die im Vorfeld des Majors vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne verbringen werden.