Jazzlounge spielt im VogelfreiRAUM groß auf

Die Musikband hat ein großes Repertoire in seinem professionellen Programm und ist landauf bekannt.

RANKWEIL. Nächstes musikalisches Highlight in den Räumlichkeiten vom VogelfreiRAUM in Rankweil. Am Samstag, 13. April, ab 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), gibt die Musikgruppe „Jazzlounge“ ein mehrstündiges Livekonzert. Jazzlounge bestehend aus vier ambitionierten und professionellen Musikern begeistert das Publikum mit Vielfalt, Facettenreichtum, technischer Brillanz und viel Gefühl. In Begleitung von Dominik Wachtel auf dem Piano, Andreas Amann am Bass und Christian Sonderegger auf seiner Trompete interpretiert Monika Matyas auf ihre eigene Art und Weise bekannte Lieder aus verschiedenen Musikgenres. Die Zuschauer können sich auf Songs von Pop, Soul, Funk und Jazz freuen. Schon im Vorjahr bei ihrem ersten Auftritt im VogelfreiRAUM wusste Jazzlounge zu überzeugen. Inzwischen hat die Band schon ein gewisses Stammpublikum und erfreut sich größter Beliebtheit.VN-TK