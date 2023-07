Jazzlegende Al Di Meola tischt im Burgenland auf

Jazzgitarrenlegende Al Di Meola gastiert am kommenden Sonntag (16. Juli) tatsächlich im Stadl der renovierten Cselley Mühle im burgenländischen Oslip. Danach sind gerade noch acht Sommerkonzert in Europa geplant, ehe sich der bald 69-Jährige in seine Sommerresidenz in Capri zurückzieht - und für seine Konzertgäste kocht und musiziert. So ein exklusives Dinner von und mit Al kostet schlanke 8.500 Euro - da gibt's ihn in der "Mü" samt Catering doch deutlich preiswerter.

Al Di Meola - US-Amerikaner mit Eltern aus dem italienischen Kampanien - gilt als einer der exzellentesten Jazzgitarristen der vergangenen Jahrzehnte. Er war solo äußerst erfolgreich und hat zahllose Auszeichnungen eingeheimst - Anfang der 1970er-Jahre galt er überdies als "schnellster Gitarrist der Welt"; was bei seinem absoluten Karrierehöhepunkt allerdings spektakulär "attackiert" wurde: der Kooperation mit Paco de Lucia und John McLaughlin in einer Freitagnacht in San Francisco, aus welcher folgerichtig das legendäre Album "Friday Night in San Francisco" entstand. Darin enthalten ist das Kultstück "Mediterranean Sundance", bei dem sich Di Meola und der Flamenco-"Gott" de Lucia gemeinsam mit McLaughlin elfeineinhalb Minuten lang"duellieren".

Am 4., 8., und 9. August wird es da sicher gemütlicher zugehen in der weitläufigen Residenz von Al Di Meola auf Capri: Aperitif und Horsd'œuvre kommen gerne auf der Sonnenterrasse mit Meerblick, gefolgt von einem Drei-Gang-Menü, das "Chef" Albert Laurence Di Meola eigenhändig zubereitet, üblicherweise mit reichlich Fisch, Meeresfrüchten und anderen lokalen Spezialitäten. Ebenso eigenhändig betätigt der Meister dann seine Gitarre und erzählt zum Drüberstreuen im intimen Rahmen G'schichterln aus seinem Leben, vor allem über seine Begegnungen mit Größen wie u.a. Luciano Pavarotti, Paul Simon, Paco de Lucia, John McLaughlin und Phil Collins.

Klingt exklusiv, ist es auch: Die Abende mit dem wenig überraschenden Motto "Mediterranean Sundance" kosten jeweils 8.500 Euro, immerhin "all inclusive" für den zahlenden Gast/Fan samt maximal drei Personen Begleitung. Dafür muss man sich um die Kleidung keine großen Sorgen machen: "Mediterranean Casual" reicht völlig, meint der entspannte Al...

