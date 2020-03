Jazz trifft Klassik am Weltfrauentag

Das Konzert der Gesangsprofis der Musikschule Dornbirn wurde begeistert aufgenommen.

Dornbirn. Ob dieses Experiment der Musikschule Dornbirn gelingen würde? Direktor Ivo Warenitsch gab sich zuversichtlich, dass ein gemeinsames Konzert der Gesangsprofis der Klassikabteilung – Sabine Winter und Peter Lampeitel, sowie des Jazzseminars – Aja Zischg, Irina Fehn und Waltraud Köttler, seinem Haus alle Ehre machen würden. Bei diesem Heimspiel nicht fehlen durfte Martin Gallez, von dem es heißt, dass er am Klavier in allen Stilrichtungen zu Hause ist. Beim Konzert begleitete er die hochkarätigen Stimmen, sang mit und spielte außerdem ein Piano Solo.

Sängerin Waltraud Köttler, die die Veranstaltung unter dem Motto One Voice auch moderierte, hatte recht. Der Popsong „Easy like Sunday morning“ (leicht wie ein Sonntagmorgen) von Lionel Richi ist ein Song, „der dich aus der Tristesse herausholt“ – besonders dann, wenn er von Aja Zischg arrangiert und präsentiert wird. In sonntäglich guter Laune kamen die Besucherinnen und Besucher in Scharen zur Matinee ins Evangelische Gemeindezentrum.