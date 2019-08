Jazz im Hof in St. Pölten wieder parallel zu Frequency

Es ist längst Tradition, dass St. Pölten Mitte August gleich zwei Festivals zugleich kredenzt, die freilich völlig unterschiedliche Welten bedienen: Auf der einen das Mega-Event Frequency, auf der anderen das kleine Jazz im Hof, das vom 15. bis 17. August wieder im barocken Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten in Szene geht.

Eröffnet wird der Reigen am 15. August mit Akkordeonist Luciano Biondini und Klaus Falschlunger an der Sitar. Unter dem Motto "Once In A Blue Moon" verweben die beiden unterschiedliche Musiktraditionen und Stilrichtungen - von indischer Musik, Jazz, Pop und Folk bis hin zur italienischen Folklore. Frauenpower pur verspricht im zweiten Teil das feminine Balkanquartett Madame Baheux, das nach dem Motto "vier Stimmen, 15 Saiten, zwei Bögen plus Percussion und Drums" für witzige, schräge und vor allem mitreißende Musik sorgen will.