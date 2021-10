Jause to go für Blutspender

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz führte das BG Dornbirn eine Blutspendeaktion durch.

Dornbirn. Wenn Erika Schuster eines ihrer vielen Projekte am BG Dornbirn durchführt, kann sie auf die Unterstützung engagierter Schüler zählen. So wie jetzt, als sie für die mit dem Roten Kreuz durchgeführte Blutspendeaktion freiwillige Helfer suchte. Die Achtklässler Julia Richter und Julian Jenny stellten sich gleich zur Verfügung.

Im Vorfeld machten die engagierten Schüler in ihrem Umkreis und auf ihren sozialen Kanälen fleißig Werbung fürs Blutspenden. Am Tag der Blutspendeaktion kamen sie schon drei Stunden vor dem Beginn in den Turnsaal. Damit die Aktion coronakonform durchgeführt werden konnte, war nämlich einiges zu organisieren. Es wurden Wegweiser angebracht, mittels Teppichen wurde ein Besucherleitsystem eingerichtet, Tische aufgestellt und mittels Teppichen wurde ein Besucherleitsystem eingerichtet. Dann machten sich die beiden Freiwilligen zusammen mit einem dritten Schüler ans Brote streichen. „Normalerweise bekommen die Leute nach dem Blutspenden eine Stärkung, die sie vor Ort essen. Da dies aktuell nicht möglich ist, haben wir für jeden Blutspender einen Jutesack mit einer ‚Jause to go‛ vorbereitet und möchten uns bei der Bäckerei Luger, Ölz, TransGourmet und voüs für das Sponsoring bedanken “, betont Julian Jenni.