Jasmin Ouschan in Klagenfurt im Achtelfinale

Jasmin Ouschan ist auf der Dynamic Billard Euro Tour in Klagenfurt bei den Damen mit zwei Siegen ins Achtelfinale eingezogen. Die Rekord-Europameisterin und Titelverteidigerin besiegte die Steirerin Lena Primus 7:2 und die deutsche Snooker-Europameisterin Daniela Stateczny 7:1.

Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner hatten am späten Freitagabend den Achtelfinaleinzug verpasst, der Finaltag ging damit ohne Österreicher über die Bühne. Alle drei scheiterten im Sechzehntelfinale: Ouschan unterlag dem Polen Wiktor Zielinski 6:9, Titelverteidiger He dem Albaner Eklent Kaci 1:9, Lechner dem Russen Ruslan Tschinakow 1:9.