Japans Wirtschaft wuchs zum Jahresende, jetzt droht Dämpfer

Japans Wirtschaft ist im vierten Quartal überraschend stark gewachsen und befreit sich damit dank steigender Exporte zunehmend aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg zwischen Oktober und Dezember um 3,0 Prozent zum Vorquartal, wie aus Regierungsdaten am Montag hervorging. Ökonomen hatten nur mit plus 2,3 Prozent gerechnet, nach 5,3 Prozent Wachstum im Sommer.

Die Daten verhalfen dem Aktienindex Nikkei erstmals seit 1990 über die Marke von 30.000 Punkten. Allerdings droht Anfang 2021 wegen der Coronapandemie wieder ein Rückschlag für die Konjunktur. "Die Bedingungen sind so, dass Japan nicht in der Lage sein wird, ein negatives Wachstum im ersten Quartal zu vermeiden", sagte Experte Takumi Tsunoda vom Analysehaus Shinkin Central Bank Research.

Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte Japans Wirtschaft in Folge der Pandemie um 4,8 Prozent und somit erstmals seit der Rezession in der Finanzkrise 2009. Zum Vergleich: In den USA ging es 3,5 Prozent bergab, in der Euro-Zone um 6,8 Prozent.