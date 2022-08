Japans Wirtschaft wächst - Plus von 2,2 Prozent

Die japanische Wirtschaft ist im Frühjahr das dritte Quartal in Folge gewachsen. Allerdings legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit aufs Jahr hochgerechneten 2,2 Prozent zwischen April und Juni nicht so stark zu wie erwartet, wie aus vorläufigen Regierungsdaten vom Montag hervorgeht. Der private Konsum stieg im Frühjahr zum Vorquartal um 1,1 Prozent, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück, die auf einen Zuwachs von 1,3 Prozent gesetzt hatten.

Die Regierung in Tokio hebt den Mindestlohn in diesem Jahr wegen der von Energiepreisen angetriebenen Inflation so stark an wie noch nie. Ministerpräsident Fumio Kishida will damit die Folgen für die privaten Haushalte durch die globale Inflation der Rohstoffpreise abfedern. "Japan hat zwar unter den hohen Rohstoffpreisen gelitten. Mengenmäßig hat das Außenhandelskonto das BIP jedoch nicht geschmälert", erläuterte John Vail, Chief Global Strategist bei Nikko AM.