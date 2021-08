Japans Wirtschaft erholt sich vom schwachen Jahresauftakt

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Wie die Regierung am Montag auf vorläufiger Basis bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent im Quartalsvergleich. Im ersten Quartal war die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um revidiert 3,7 Prozent (zuvor 3,9 Prozent) geschrumpft.

In Japan werden Daten zur Wirtschaftsleistung wie in den USA auch annualisiert angegeben. Dabei wird die Wachstumsrate eines Quartals auf eine Jahresrate hochgerechnet. In den meisten führenden Volkswirtschaften, wie zum Beispiel in Deutschland, wird die Annualisierung nicht durchgeführt. Daher können die Daten nicht direkt verglichen werden.