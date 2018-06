Japans "Fair-Play-Poker" ging auf - Nun wartet Belgien

"Nicht allzu glücklich" hat sich Japans Teamchef Akira Nishino über das Zustandekommen des Achtelfinaleinzugs seiner Mannschaft bei der Fußball-WM gezeigt. Begleitet von den Pfiffen der fassungslosen Zuschauer stellten die Asiaten beim 0:1-Rückstand gegen Polen nach dem Führungstor Kolumbiens gegen den Senegal in der Schlussphase sämtliche Offensivbemühungen ein und wurden dafür belohnt.

Hintergrund des bizarren Schauspiels, das phasenweise an den legendären “Nichtangriffspakt von Gijon” 1982 zwischen Österreich und Deutschland erinnerte, war die Tabellenkonstellation. Zum Zeitpunkt des kolumbianischen Führungstreffers hielten Japan und der Senegal jeweils bei 4 Punkten und einem Torverhältnis von 4:4. Die Asiaten hatten im Turnierverlauf zwei Gelbe Karten weniger kassiert und stiegen aufgrund der Fair-Play-Wertung auf.

Eine riskante Entscheidung, hätte doch der Ausgleichstreffer Senegals die “Blauen Samurai” zur Heimreise verdonnert. “Natürlich war es am Ende ein komisches Gefühl, aber so ist halt Fußball”, befand Gotoku Sakai. “Wir haben das Achtelfinale geschafft und sind zufrieden. Das wird ein schweres Spiel in der nächsten Runde”, galt der Fokus des Hamburg-Legionärs bereits der nächsten Aufgabe.