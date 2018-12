Japanisches Gericht verlängerte U-Haft für Ex-Nissan-Chef

Der frühere Verwaltungsratschef von Nissan, Carlos Ghosn, muss mindestens bis zum 20. Dezember in japanischer Untersuchungshaft bleiben. Begründet wurde die Verlängerung mit neuen Anschuldigungen, die die Staatsanwaltschaft erhoben hatte. Demnach war Ghosns Einkommen für die Jahre 2016 bis 2018 in den Offenlegungsberichten um 4,2 Mrd. Yen (33 Mio. Euro) zu niedrig angegeben worden.

Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn hat Klage gegen die Verlängerung seiner Untersuchungshaft eingereicht. Das erklärte am Dienstag das Bezirksgericht in Tokio. Ghosns Anwalt in Tokio, Motonari Otsuru, war für einen Kommentar nicht erreichbar. Die Haftverlängerung erfolgte einen Tag nachdem die Staatsanwaltschaft Klage gegen Ghosn, seine frühere rechte Hand Greg Kelly sowie gegen Nissan selbst erhoben hatte.