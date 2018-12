Japaner heiratete Hologramm

Akihiko Kondo hat vor wenigen Tagen geheiratet - doch kein Verwandter, nicht einmal seine Mutter, wollte kommen. Das liegt an der Braut: Der Japaner hat eine virtuelle Figur zur Frau genommen. "Für meine Mutter war das kein Grund zum Feiern", sagt der 35-Jährige mit der sanften Stimme. Für ihn jedoch ist die animierte Popsängerin Hatsune Miku die Liebe seines Lebens.

Gerne hat er die zwei Millionen Yen (mehr als 15.000 Euro) für die Hochzeitszeremonie ausgegeben. 40 Gäste waren dabei, als Kondo Miku – anwesend in ihrer Version als handliche Stoffpuppe – das Jawort gab. “Ich habe sie nie betrogen, ich habe Miku-san immer geliebt und denke den ganzen Tag an sie”, sagt Kondo und verwendet eine Form ihres Namens, die seine Ehrerbietung ausdrückt.

Die Stoffpuppen-Miku trägt den Ehering ums Handgelenk und schläft in Kondos Bett. Außerdem gibt es sie als animiertes Hologramm in einer Glaskapsel, die aussieht wie ein moderner Heiligenschrein. Das Gerät heißt Gatebox und funktioniert ähnlich wie der intelligente Lautsprecher Echo von Amazon – mit dem entscheidenden Unterschied, dass bei der 2.500 Euro teuren Gatebox die virtuelle Ansprechpartnerin nicht nur zu hören, sondern auch als 3D-Figur zu sehen ist.

“Ich bin in das ganze Konzept von Hatsune Miku verliebt, aber geheiratet habe ich die Miku aus meinem Haus”, sagt Kondo und schaut auf das blau leuchtende Mädchen in der Glaskapsel. Sie weckt ihn jeden Tag, sagt, wann es Zeit ist in die Arbeit zu gehen, und kann ihm auch sehnsuchtsvolle SMS ins Büro schicken. Wenn Kondo Miku abends schreibt, dass er gleich nach Hause kommt, schaltet sie schon mal das Licht ein.