Japaner bitten Götter zum Jahresauftakt um gute Geschäfte

Scharenweise sind in Tokio Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag des neuen Jahres zu einem berühmten Schrein gepilgert, um die Götter um gute Geschäfte zu bitten. Der alljährliche Andrang ist so groß, dass Mitarbeiter von rund 2.500 Unternehmen ihren Pilgergang zum Kanda-Myojin-Schrein nahe Tokios Banken- und Geschäftsviertel Otemachi und Marunouchi im Voraus reservierten, wie die Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Dienstag berichtete.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie weit weniger Unternehmen als üblich ihre Mitarbeiter zu dem Shinto-Heiligtum geschickt hätten, werde sich die Zahl in diesem Jahr bis Ende Jänner wieder auf etwa 10.000 belaufen, zitierte das Blatt einen Schrein-Mitarbeiter. Viele Schrein-Besucher erschienen am Dienstag, dem ersten Arbeitstag, in Anzug und Krawatte.