Japan und USA wollen auch Ende für Nordkoreas Raketenarsenal

Japan und die USA wollen gemeinsam alles daran setzen, dass Nordkorea alle Massenvernichtungswaffen aufgibt. Dabei geht es nicht nur um Atomwaffen, sondern auch um das Raketenarsenal des kommunistischen Landes. Das teilte Japans Verteidigungsminister Itsunori Onodera nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen James Mattis am Freitag in Tokio mit.

Nordkorea müsse all seine Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen aller Reichweiten “vollständig, nachprüfbar und unwiederbringlich” aufgeben, so Itsunori Onodera weiter. Es war das erste Treffen der Verteidigungsminister nach der Zusammenkunft von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur. Dort hatte Trump die US-Verbündeten in Tokio und Seoul mit der Ankündigung überrascht, gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea auszusetzen.