Japan überraschte Kolumbien und gewann 2:1

Japan hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen überraschenden Erfolg gegen Kolumbien gefeiert. Der vierfache Asienmeister gewann gegen die Südamerikaner im Auftaktspiel der Gruppe H am Dienstag mit 2:1 (1:1). Kolumbien spielte nach einer Roten Karte gegen Carlos Sanchez wegen Torraubs bereits ab der 3. Minute nur zu zehnt.

Shinji Kagawa brachte die Japaner in Saransk nach dem Ausschluss per Hands-Elfmeter (6.) in Führung. Kolumbien gelang durch Juan Quintero per Freistoß (39.) zunächst der Ausgleich. Nach der Pause belohnten sich die “Blauen Samurai” aber mit dem Siegtreffer durch Yuya Osako in der 73. Minute. Für die Japaner war es der erste Erfolg auf WM-Ebene seit acht Jahren. Im Anschluss traf Polen im zweiten Gruppenspiel auf Senegal.