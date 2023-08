Japan stellt sich auf nahenden Taifun ein

Der heranstürmende Taifun "Lan" zwingt Japans Verkehrsbetriebe zur vorsorglichen Streichung von Zugverbindungen und Flügen. So würden die Hochgeschwindigkeitszüge auf der Tokaido Shinkansen-Linie zwischen den Bahnhöfen Nagoya und Shin-Osaka am Dienstag ausfallen, wie japanische Medien am Montag berichteten. Der starke Taifun dürfte am Dienstag auf Land treffen. Auch der Verkehr zwischen Tokio und Nagoya könnte eingeschränkt werden. Zahlreiche Flüge vorsorglich gestrichen.

Die nationale Meteorologische Behörde warnte die Bewohner im Osten und Westen des Inselreiches vor heftigen Regenfällen und der damit verbundenen Gefahr von Erdrutschen. Der Taifun dürfte demnach über den Archipel hinweg auf das Japan-Meer weiterziehen. Die Unwetter suchen das Inselreich zum buddhistischen Ahnenfest O-Bon heim. Viele Menschen machten sich wegen des nahenden Taifuns bereits am Wochenende auf den Rückweg aus ihren Heimat- und Urlaubsorten.