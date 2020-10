Januskopf mit Hundi

„Wir wollen eine öffentliche, breite und faktenbasierte Diskussion, die alle Bevölkerungsgruppen und alle Auswirkungen der Coronakrise miteinschließt“, hieß es auf einer Pressekonferenz. Fordern das die Grünen? Nein, sie ducken sich weg. Und die jungtürkisen Schwarzen? Sie tun das Gegenteil. Und die Bundesroten? Die sagen „testen-testen-testen!“. Bleiben Neos und Blaue? Was sagen die? Ja was denn eigentlich? Und ja, der Kickl schimpft.

Der Volk hat aber noch was: die Hosen gestrichen voll. Man macht zwar Witze in privater Runde, man erzählt sich Corona-Ungeheuerlichkeiten, zum Beispiel, dass ein achtjähriges Mädchen ohne Maske vom Busfahrer zum Aussteigen gezwungen wurde. Man plaudert über Schulschikanen, von Kindern die durchgetestet werden sollen, vom sinnlosen Masken auf und ab, von armen psychisch Verirrten, die im Freien Masken tragen u.a.m. 90 Prozent machen grinsend mit. So lässt sich der Volk blödmachen und von einem jungen Schnösel an die rundum heraufdämmernden autoritären Systeme gewöhnen.