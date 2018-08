Jan Ullrich randalierte auf Til Schweigers Grundstück

Der frühere deutsche Radprofi Jan Ullrich ist auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger festgenommen worden. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde er am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" gegen seinen Nachbarn in Gewahrsam genommen. Demnach sollte Ullrich am Samstag einem Richter vorgeführt werden.

Weitere Einzelheiten nannte die Polizei nicht. Der Schauspieler Til Schweiger bestätigte der “Bild”-Zeitung vom Samstag den Vorfall: “Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist.” Schweiger fügte demnach hinzu: “So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt.” Ullrichs Anwalt sagte dem Blatt: “Wir werden versuchen, den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären.” Spanische Medien berichteten, dass sich der Vorfall am Freitag im Haus von Schweiger auf Mallorca ereignet habe.

Ulrich gewann 1997 als bisher einziger deutscher Rennradfahrer die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.