James fällt für Chelsea-Match in Salzburg aus, hofft auf WM

Der Engländer Reece James droht die Winter-WM in Katar verpassen. Der Chelsea-Außenverteidiger, in Englands Nationalteam zuletzt beim Stammpersonal, fällt laut Diagnose wegen einer Bänderverletzung im Knie rund acht Wochen aus. James hatte sich am Dienstag in der Champions League beim 2:0-Sieg bei AC Milan verletzt. England bestreitet sein WM-Auftaktspiel gegen den Iran am 21. November.

Während der Außenverteidiger damit am 25. Oktober im Champions-League-Gastspiel Chelseas bei Red Bull Salzburg fix nicht dabei sein wird, hat er die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme noch nicht aufgegeben. James suchte bereits am Wochenende einen Spezialisten auf, um seine vielleicht kleine Chance noch zu nutzen. "Der Kampf gegen die Zeit hat begonnen. Wir werden nicht aufgeben", schrieb James auf Twitter.