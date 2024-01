Jakobsen im Kitzbühel-Slalom voran - Feller Dritter

Ein Schwede hat im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Kitzbühel am Sonntag überrascht. Mit Nummer 20 fing Kristoffer Jakobsen den Schweizer Daniel Yule noch um fünf Hundertstelsekunden ab. Wie schon in Adelboden und Wengen befindet sich Manuel Feller nach dem Vormittag in Lauerstellung. Der Fieberbrunner hat bei seinem Heimrennen als Dritter 0,23 Sek. Rückstand. Dominik Raschner (+1,14) liegt als zweitbester ÖSV-Läufer auf dem neunten Platz nach 45 Startern.

Johannes Strolz (+1,30) und Adrian Pertl (+1,48) reihten sich hinter den Top zehn ein. Auf dem harten und glatten Untergrund am Ganslern häuften sich die Ausfälle. So fand etwa Atle Lie McGrath, zuletzt zweimal Zweiter hinter Feller, keinen Halt und schied wie sein norwegischer Landsmann Alexander Steen Olsen, Fabio Gstrein oder Michael Matt, der einfädelte, aus. Weltmeister Henrik Kristoffersen verlor mit der ersten Startnummer 2,46 Sekunden auf den Führenden.

"Gut angefangen, nicht weit gekommen", resümierte Gstrein und lachte. "Unten habe ich mich halt einmal verhaspelt, genau beim falschen Tor ist mir das passiert. Zwei, drei Tore vorher oder später wäre das wahrscheinlich nicht so dramatisch ausgegangen."

Matt wurde im Ziel nach Video-Überprüfung disqualifiziert, nachdem er seinen Fehler im oberen Abschnitt des Kurses selbst nicht bemerkt hatte. "Mich reißt es normal immer brutal her, wenn ich einfädel", sagte der Tiroler, dies sei diesmal nicht passiert. "Wenn der Außenski vibriert, schneidet man gern hin, das hat man eh gesehen", kommentierte er die hohe Ausfallquote. "Man muss schon sehr sauber Ski fahren."