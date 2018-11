Jakob Pöltl bei Spurs-Niederlage 14 Minuten im Einsatz

Jakob Pöltl ist am Sonntag in die Rotation der San Antonio Spurs zurückgekehrt. Ein Erfolgserlebnis gab es für den Wiener und sein Team nicht. Die Texaner verloren gegen Orlando Magic 110:117. Das bedeutete im neunten Saisonspiel der National Basketball Association (NBA) ihre dritte Niederlage.

Pöltl durfte mit 14:18 Minuten so lang wie bisher noch nie im Spurs-Dress aufs Parkett. Er müsse “bereit” sein, hatte der Center erst vor wenigen Tagen zur APA gesagt. Als klar bester Offensiv-Rebounder seines Teams war er das am Sonntag jedenfalls. Viermal griff Pöltl im Angriff am Brett zu, ein weiteres Mal in der Defensive. Außerdem verzeichnete der 23-Jährige zwei Punkte, einen Assist sowie den ersten blockierten Wurf als Spieler von San Antonio.