Jahrhundertinvestition in neue Werkstatt

Vorarlbergs Nahversorgungszüge werden künftig in der neuen ÖBB-Werkstätte am Bahnhof Bludenz gewartet. Dafür investieren die ÖBB in den kommenden knapp vier Jahren am Standort in der Mokrystraße 12 Millionen Euro.

Der öffentliche Verkehr erfreut sich in Vorarlberg einer ständig steigenden Beliebtheit und führt nun zu einem Investitionsschub am Bahnhof Bludenz. Infolge der Anschaffung der neuen Talent-3-Zuggarnituren, die ab Mitte nächsten Jahres im Land im Einsatz sind, kommt es in den kommenden Jahren zum Bau einer neuen Werkstätte. Diese ist speziell auf die Instandhaltung der neuen Züge ausgelegt. Bei einer Länge von über 100 Metern, bietet die neue Servicehalle 4500 Quadratmeter Platz und ist mit modernsten technischen Geräten ausgestattet. „Mit der neuen Werkstätte setzen wir neue Maßstäbe für die Wartung von Nahverkehrszügen“, ist Geschäftsführer Andreas Zwerger von der ÖBB-Technische Services GmbH, die für die Wartung der Züge verantwortlich zeichnet, überzeugt.