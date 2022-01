Jahresrückblick der Autobranche: BMW als klarer Sieger

Die deutschen Autobauer blicken auf das Jahr 2021 gemischt zurück. Nicht so gut lief es für den Branchenprimus Volkswagen. Der VW-Konzern meldete heute einen Auslieferungsrückgang von 8,1 Prozent im Vergleich zum ohnehin schon schwachen ersten Coronajahr 2020. VW verkaufte knapp 4,9 Millionen Fahrzeuge, besonders stark abwärts ging es in China, Nordamerika hingegen legte zu.

"Die massiven halbleiterbedingten Auswirkungen auf die Produktion waren im Jahresverlauf nicht vollumfänglich zu kompensieren", erklärte Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. In Anbetracht dieser "außerordentlich herausfordernden Bedingungen" sei das Abschneiden beim Absatz insgesamt aber noch zufriedenstellend.

Wobei, in der Elektroabteilung lief es durchaus gut. Bei den alternativen Antrieben gab es ein Plus von rund 73 Prozent auf über 369.000 verkaufte Modelle, darunter 263.000 reine Elektrofahrzeuge. Den Sekt darf auch Porsche einkühlen. Die Sportwagenmarke im VW-Konzern verkaufte weltweit um 11 Prozent mehr Fahrzeuge als 2020. Besonders gut lief es in den USA, größter Einzelmarkt blieb weiterhin China.