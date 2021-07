Jahreshauptversammlung, Fahrzeugweihe und Grillfest der Feuerwehr Hörbranz

Am 10.07.2021 wurden gleich drei Feuerwehrereignisse in Hörbranz zusammengelegt

Nach einem besonderen und herausfordernden Jahr, in dem auf Kontakte, Proben, Versammlungen und Feiern verzichtet werden musste, konnten endlich auch die Hörbranzer Florianijünger wieder zusammenkommen. Kommandant Hubert Schreilechner legte daher gleich Programmpunkte die schon länger auf ihre Verwirklichung warteten und verschoben werden mussten, zusammen. So konnte der Hörbranzer Feuerwehrkommandant über 60 Feuerwehrfrauen und -männer im Feuerwehrhaus zur Jahreshauptversammlung, zur Fahrzeugweihe des neuen Containerlöschfahrzeuges und zum Grillfest begrüßen. Neben den aktiven und zahlreichen Ehrenmitgliedern waren auch der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser und als Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Schupp anwesend. Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit wurde dem verstorbenen Ehrenmitglied und Träger der goldenen Feuerwehrmedaille Thaddäus Flatz gedacht, der 62 Jahre Mitglied der Hörbranzer Feuerwehr war. Beim Tätigkeitsbericht von Kommandant Hubert Schreilechner dankte dieser zuerst allen Feuerwehrlern, die trotz Corona, Kontakt- und Probenverbot immer einsatz- und hilfsbereit waren. Fahrzeuge und Maschinen wurden durch ein ausgeklügeltes Einteilungssystem der Maschinisten fortlaufend gewartet und betriebsbereit gehalten. Die Hörbranzer Feuerwehr mit ihren 63 aktiven Feuerwehrlern, 12 Senioren und 12 Jugendfeuerwehrfrauen und -männern leisteten im vergangen Jahr über 60 Einsätze für die Allgemeinheit und Sicherheit. Herauszuheben war auch der Assistenzeinsatz zu Coronazeiten bei den Grenzkontrollen. Hier sorgte die Hörbranzer Feuerwehr dafür, dass die notwendige Infrastruktur wie Zelte, Heizung usw. hergestellt und instandgehalten wurden. Die Jugend der Hörbranzer Wehr konnte trotz den zahlreichen Einschränkungen, die auch ihre Proben zeitweise unmöglich machten, dank dem Einsatz ihrer Jugendbetreuer den Wissenstest erfolgreich absolvieren. An diesem Abend wurden auch eine Feuerwehrfrau und vier Feuerwehrmänner aus dem eigenen Nachwuchs offiziell in den Aktivstand aufgenommen. Lena Pichler, David Dornig, Tobias Sutter, Jakob Matt und Kilian Fetz wurden vor ihren Kameraden angelobt.