Jahresgewinn von ams stieg vor Osram-Übernahme kräftig

Der in der Schweiz börsennotierte steirische Sensor-und Chiphersteller ams hat den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2019 im Vorfeld der Osram-Übernahme kräftig gesteigert. Das Jahresergebnis schnellte von 103,3 Mio. Dollar auf 331,7 Mio. Dollar (303 Mio. Euro) in die Höhe. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 32 Prozent auf 2,09 Mrd. Dollar.

"Dank der besonders erfreulichen Nachfrage nach Consumer-Lösungen war ams in der Lage, trotz einer eher gedämpften Nachfragesituation in den Non-Consumer-Märkten ein Rekordergebnis zu erzielen", teilte der Sensor-und Chiphersteller am Dienstag mit. Das für ams wichtigste Ereignis des abgelaufenen Jahres spielte für die am Dienstag vorgelegten Zahlen noch keine große Rolle: ams hatte im Dezember eine Mehrheit am deutschen Leuchtenhersteller Osram übernommen.