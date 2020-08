Jahresbilanz des ifs - 32.000 Menschen betreut

Im vergangenen Jahr begleitete das ifs über 32.000 Menschen. "Wir stehen Menschen in Krisen und Not verlässlich zur Seite", berichtet ifs Geschäftsführerin Martina Gasser.

Überschuldung, drohender Wohnungsverlust, Überforderung in der Erziehung, psychische Probleme, Gewalterfahrungen und der Wunsch nach selbstverständlicher Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zählten im vergangenen Jahr zu den häufigsten Gründen, sich Hilfe suchend an das ifs zu wenden. „Angesichts der aktuellen, höchst herausfordernden Situation wird die Zahl jener, die in diesen Bereichen Unterstützung benötigen, weiter steigen“, ist sich Martina Gasser sicher. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass Menschen in Krisen und Not einen niederschwelligen Zugang zu existenzsichernder und psychosozialer Beratung und Unterstützung erhalten.