Jahresbestleistung sorgt für knappen Derbysieg

SKC Bergfalken Koblach Spieler Thomas Strasser warf mit 649 Kegeln im Derby gegen Dornbirn/Hard eine Rekordmarke.

KOBLACH. An Spannung für alle Beteiligten und Zuschauer kaum zu überbieten war das Spiel in der ersten Bundesliga West zwischen SKC-Bergfalken Koblach und SG SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard, das am vergangenen Samstag im Kegelsportcenter in Koblach ausgetragen wurde. Im ersten Durchgang zeigte Thomas Strasser eine herausragende Leistung von 649 Kegeln. Mit dieser Zahl, die bestimmt zur Jahresbestleistung in Vorarlberg erklärt wird, schaffte Strasser für seine Mannschaft einen Vorsprung von 112 Kegeln. Marco Böttiger und Jan Nikolic teilten sich den ersten Mannschaftspunkt, weil beide gleich viele Satzpunkte und eine Gesamtleistung von 542 Kegeln erreichten. Beim zweiten und im dritten Durchgang dieses Spiels sorgten Benno Ulbing, Milosav Nikolic und Stevan Iles mit 538, 554 und 562 Kegeln für weitere Mannschaftspunkte zugunsten von SG SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard und schafften es fast, das Gesamtholz aufzuholen. Das Spiel, das erst durch die letzten Würfe und 10 Kegel entschieden wurde, endete schließlich mit einem 4,5 zu 3,5 Punkten zugunsten der Heimmannschaft. Hinter dem Tabellenfünften ESV Bludenz sind die Koblacher Kegler in der Bundesliga West der Herren nun Siebenter und zweitbeste Vorarlberger Mannschaft. Mit dem knappen Prestigeerfolg gegen Dornbirn/Hard haben Strasser und Co. in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach den Siegen gegen Bludenz und Schneegattern durfte Koblach zum dritten Mal in Folge jubeln.VN-TK