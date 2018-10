Jahrelange Haftstrafen für "Home-Invasion" nahe Graz

Eine 24-Stunden-Pflegerin und ihr Ehemann sind am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen eines Raubüberfalls auf eine Steirerin im Mai 2017 zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden. Bei der "Home-Invasion" wurde die 90-Jährige und deren andere Heimhelferin gefesselt und beraubt. Die Angeklagte soll davor während ihrer Arbeit bei der betagten Steirerin die Hausschlüssel gestohlen haben.

In der Nacht auf den 17. Mai des vergangenen Jahres waren mehrere Täter in das Haus der Steirerin in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) gelangt. Sie hielten der Pflegerin den Mund zu, fesselten Hände und Füße und knebelten sie dann mit Klebebändern. Anschließend holten sie die Hausbesitzerin aus dem Nebenraum und warfen sie – ebenfalls gefesselt – auf das Bett ihrer Betreuerin. Anschließend verlangten die mit Strümpfen maskierten Täter in deutscher Sprache, aber mit ausländischem Akzent, die Schlüssel zum Tresor. Die trotz ihres hohen Alters resolute Steirerin gaukelte den Männern vor, den Schlüssel habe ihr Sohn. Nach einer Weile flüchteten die Räuber mit dem Tresor, den sie aber auch in einem Wald nicht aufbrechen konnten.