Jahr für Wiener Tourismusdirektor "nicht zu retten"

Kommende Woche dürften Hotels und Beherbergungsbetriebe wieder aufsperren, doch auch dann werden nicht gleich die Touristen in Scharen nach Wien strömen. Tourismusdirektor Norbert Kettner bleibt daher weiter pessimistisch: Das Jahr sei "nicht zu retten", sagte er im Interview mit der ORF-Sendung "Wien heute" am Donnerstagabend. "Das Wiederbeleben des Tourismus ist ein Marathon und kein Sprint."

Unterdessen fordert nach der Hotellerie auch die Gewerkschaft vida mehr Staatshilfen für den Tourismus. Diese sein "dringend, wenn die Bundesregierung in den nächsten zwölf Monaten nicht weiter Arbeitslose produzieren will", so vida-Vizechef Berend Tusch. Die Kurzarbeit sei ein sehr gutes Modell, allerdings brauche es zusätzlich Maßnahmen, die Perspektiven und Sicherheit schaffen, um unverschuldet in die Arbeitslosigkeit geratene Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und dort dann auch zu halten. "Vor allem in der Stadthotellerie wird es an Gästen fehlen, nachdem es das freie Reisen wie vor Corona in nächster Zeit so wohl nicht geben wird", so Tusch.