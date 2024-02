Jäger starb in NÖ durch Projektil aus eigener Waffe

In Meislingeramt in der Gemeinde Senftenberg (Bezirk Krems) ist ein Jäger mutmaßlich durch ein Projektil aus der eigenen Waffe getötet worden. Der 56-Jährige dürfte an einem Hochstand beim Auf- oder Abstieg versehentlich den Abzug des geladenen Gewehrs betätigt haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann wurde in den Kopf getroffen. Die Sicherstellung der Leiche und eine Obduktion sind angeordnet worden.

Der Jäger hatte am Montagabend sein Wohnhaus verlassen. Die Leiche wurde am Dienstagvormittag entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit.