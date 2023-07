Jagd auf angeblich aggressiven Seeotter in Kalifornien

In Kalifornien versuchen die Behörden ein aggressives Seeotter-Weibchen einzufangen, das seit Wochen Surfer angreift und deren Surfbretter kapert. Die US-Naturschutzbehörde schickte die Tierfänger los, weil das fünf Jahre alte Weibchen bei seinen Attacken vor der Küste von Santa Cruz südlich von San Francisco immer dreister wird.

Das aggressive Verhalten des Seeotters an der Küste vor Santa Cruz könnte nach Einschätzung von Experten mit seiner Herkunft zusammenhängen: Die "New York Times" berichtete, das Weibchen sei in Gefangenschaft geboren worden. Schon seine Mutter hatte demnach ihre angeborene Angst vor Menschen verloren, weil sie von ihnen gefüttert wurde.

"Ich hatte Angst", berichtete der Surfer Joon Lee, der am vergangenen Sonntag von dem Otter angegriffen wurde, der "Los Angeles Times". Er habe versucht wegzuschwimmen, der Otter habe sich aber in der Verbindungsleine zu seinem Surfbrett verbissen. "Also bin ich in Panik geraten."