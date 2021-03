Jährliche Fahrrad-Putzaktion für alle Fahrradbegeisterten

Der Frühling kommt und der Fahrradwettbewerb startet wieder. Ab dem 20. März 2021 können wieder fleißig Kilometer gesammelt werden.

Zunächst am Donnerstag, dem 18. März 2021, passend zum Start des Fahrradwettbewerbes, anschließend regelmäßig am ersten Donnerstag in den Sommermonaten, am 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September 2021, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr beim Nibelungenbrunnen am Schlossplatz.