IWF rät zu mehr Integration von Migranten in Arbeitsmarkt

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rät Österreich in seinem Länderbericht (Artikel IV) zu einer besseren Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Sollten die Integrationsbemühungen nicht erfolgreich sein, könnte das den Beitrag der Migranten zur Wirtschaftsleistung verringern und somit das Wachstum verlangsamen und die Sozialausgaben erhöhen.

“Die Dinge laufen derzeit sehr gut in Österreich, das wäre eine gute Gelegenheit, langfristige Reformen anzugehen”, sagte Thomas Dorsey, IWF-Missionschef für Österreich, am Montag bei einem Pressegespräch in der Nationalbank in Wien.