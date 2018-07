IWF: Harter Brexit würde EU-BIP um 1,5 Prozent schmälern

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor langfristigen Nachteilen für die EU-Wirtschaft durch einen unkontrollierten Brexit. Ein Ausstieg der Briten ohne neue Handelsvereinbarungen mit der EU würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Staatengemeinschaft jährlich um rund 1,5 Prozent schmälern, teilte der IWF am Donnerstag mit.

Die IWF-Studie zeige größere Nachteile eines sogenannten harten Brexit als andere Untersuchungen, erklärte der Fonds. Das liege unter anderem daran, dass auch negative Auswirkungen durch die Unterbrechung von Zulieferketten berücksichtigt worden seien. Diese Verbindungen zwischen Industrieunternehmen seien besonders intensiv zwischen Großbritannien und Deutschland, so dass die Bundesrepublik die Folgen in diesem Zusammenhang besonders stark zu spüren bekäme.

Ein Brexit gefolgt von einem Freihandelsabkommen mit der EU für Industriegüter – was den Vorstellungen von Premierministerin Theresa May nahekommt – würde das EU-BIP laut IWF jährlich noch um 0,8 Prozent schmälern. Allerdings ringt May noch in ihrer eigenen konservativen Partei um Einigkeit über die künftigen Beziehungen zur EU und ist noch weit von einer endgültigen Vereinbarung mit Brüssel entfernt. So nahm EU-Chefunterhändler Michel Barnier die jüngsten Brexit-Pläne der Londoner Regierung zurückhaltend auf.