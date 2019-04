IWF hält Löhne in Deutschland für zu niedrig

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält Löhne und Gehälter in Deutschland für zu niedrig. Der Hauptgrund für den großen Außenhandelsüberschuss sei, dass die Löhne zu langsam wachsen, sagte der Europa-Direktor des IWF, Poul Thomsen, am Freitag in Washington. In Ländern wie Deutschland müsse es zu einem Wachstum der Reallöhne kommen, sagte er.

Da Deutschland als Mitglied der Eurozone nicht selbst Einfluss auf die Währung nehmen könne und die Regierung nur bedingt Maßnahmen zur Lohnerhöhung ergreifen könne, sei dies ein schwieriges und möglicherweise langwieriges Unterfangen. “Es ist eine Herausforderung. Was wir brauchen ist eine Einigung auf den Arbeitsmärkten für eine Erhöhung”, sagte Thomsen. “Im Lichte eines starken Arbeitsmarktes hoffe ich auf eine Erhöhung der Löhne in Deutschland.”