Ivona Dadic gewinnt erstmals Siebenkampf in Talence

Siebenkämpferin Ivona Dadic (Union St. Pölten) hat am Sonntag erstmals das Traditionsmeeting in Talence gewonnen. Mit 6.233 Punkten holte sie ihren zweiten Sieg auf der Mehrkampf World Tour nach Ratingen 2018. Die 29-Jährige teilte sich Platz eins mit der Olympiadritten Emma Oosterwegel (NED), die auf die gleiche Punktezahl kam. Dritte wurde die Schwedin Bianca Salming (6.028 Pkt.).

"Ich freue mich über meinen ersten Sieg in Talence", sagte Dadic, die in Talence vor sieben Jahren Vierte wurde. Ganz zufrieden war sie aber nicht. "Ich bin wirklich sehr gut in Form, daher habe ich mir den Mehrkampf eigentlich auch etwas anders vorgestellt, vor allem mit dem Speerwurf bin ich überhaupt nicht zufrieden."