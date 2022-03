IV-Knill für Energie-Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, findet das Krisenmanagement im Klimaschutzministerium angesichts des drohenden Gas-Lieferstopps aus Russland unzureichend und fordert die sofortige Einsetzung einer Energie-Staatssekretärin bzw. -Staatssekretärs direkt im Bundeskanzleramt. Zeitgleich warnt die Chemische Industrie vor Produktionsausfällen, da eine kostendeckende Produktion immer schwieriger werde.

"Die Lage ist ernst - die Energieversorgung Österreichs steht auf dem Spiel", warnte Knill am Donnerstag in einer Aussendung. "Tritt der Extremfall einer Drosselung oder Aussetzung der russischen Gaslieferungen ein, haben wir eine Energiekrise, in derzeit noch nicht vorstellbarem Ausmaß", so der IV-Chef.