IV hat Forderungen an Bundesregierung

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, sieht "massive Unsicherheiten" bei seinem "schwierigen Blick ins Jahr 2023". Im ersten Halbjahr drohe der Industrie eine Rezession. Die Tiefe sei zwar nicht abschätzbar, trotzdem müsse politisch stärker dagegen gesteuert werden, forderte Knill im APA-Interview mit Blick auf die baldige Regierungsklausur. "Es geht um die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie", sagte der IV-Chef.

"Wahrscheinlich werden wir wirtschaftlich betrachtet erst 2024 wieder eine Normalität erwarten können", so Knill. Nachdem es nun im letzten Moment 2022 noch die Ankündigung von neuen milliardenschweren Energiehilfen in Österreich gab, bleiben die Energiekosten trotzdem hoch. Thema bleibt für die Industrie auch die Versorgungssicherheit. In der Industrie gebe es aber aktuell noch in Rückschau auf staatliche Coronahilfen "keine Überförderung. Woanders kann man darüber streiten."