IV für rasche KöSt-Senkung und gegen CO2-Mehrbelastung

Die ökosoziale Steuerreform soll die heimische Industrie vor allem durch eine Senkung der Körperschaftsteuer (KöSt) entlasten und durch die neu geplante CO2-Besteuerung nicht zusätzlich belasten - nämlich nicht zusätzlich zum Emissionshandel, der die Produzenten schon über 300 Mio. Euro im Jahr kostet. Das forderte die Spitze der Industriellenvereinigung (IV) am Mittwoch. Es gehöre auch die Energieabgaben-Rückvergütung rechtlich sichergestellt, so Präsident Georg Knill.

Das gelte insbesondere auch für die CO2-Preise, die anfangs in Österreich nicht höher sein sollten als in Deutschland, das mit 25 Euro pro Tonne an den Start gegangen ist, wobei dort ein Stufenplan bis 2024 und 2025 eine Anhebung auf 45 bzw. 55 Euro vorsieht. Der CO2-Preis in Österreich solle unter den deutschen Preisen liegen, also gegenüber Deutschland günstiger sein, so die IV-Spitze. An der Börse liegen die Notierungen aktuell bei 60 Euro/t. Von den heimischen energieintensiven Betrieben seien bereits 80 Prozent vom Emissionshandelssystem (ETS) erfasst, sagte Knill. Für diesen Teil der Industrie gebe es auch ganz klare Ziele, wann es null Emissionen geben müsse, daher gehe es bei der Steuerreform nur um Verkehr und Hausbrand, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die IV rechne eher mit einem nationalen ETS nach deutschem Vorbild in mehreren Stufen, wie es die Grünen einbringen wollen, so Neumayer.