IV-Chef Kapsch für Vollprivatisierung der Casinos Austria

Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), geht im "Presse"-Interview mit der Staatsbeteiligung an den Casinos Austria und dem mehrheitlichen Verkauf der Telekom Austria an die mexikanische America Movil hart ins Gericht. Und auch die IV-Oberösterreich bekommt ihr Fett weg. Milder ist der Industrielle mit der ÖVP/FPÖ-Regierung und deren Personalpolitik.

Die Staatsbeteiligungen an der OMV und dem Verbund verteidigt der Chef des gleichnamigen Wiener Technologiekonzerns Kapsch allerdings. Würden die Anteile an der OMV verkauft "ist das Headquartier aus Österreich weg, so schnell kann man gar nicht schauen". Als Negativbeispiel nennt er die Telekom Austria: "Da hält Österreich nur mehr 28 Prozent und hat in Wahrheit nichts mehr mitzureden. Das ist doch nur mehr fürs Herz. Da hat man einen grundlegenden Fehler gemacht."