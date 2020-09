Itay Tiran inszeniert Taboris "Mein Kampf" an der Burg

Als George Taboris "Mein Kampf" im April 1987 im Wiener Akademietheater uraufgeführt wurde, war Itay Tiran gerade einmal sieben Jahre alt. 33 Jahre später inszeniert der israelische Schauspieler und Regisseur die Farce des 2007 verstorbenen großen Dramatikers und Theatermachers im Burgtheater. "Ich wünschte, ich wäre Tabori begegnet. Ich hätte so gerne mit ihm gesprochen", sagt Tiran im Interview mit der APA. Premiere ist am 9. Oktober.

Für Itay Tiran, der vom Stuttgarter Schauspiel ans Burgtheater geholt worden war, ist diese Arbeit der Start in seine zweite Saison in Wien. "Emotional war im vergangenen Jahr wirklich alles dabei", lacht er. Neben Auftritten als Shylock im Shakespeare-Projekt "This is Venice" und als Mörder in Maria Lazars "Der Henker" inszenierte er "Vögel" von Wajdi Mouawad, eine Inszenierung die von Publikum und Kritik sehr gut angenommen wurde.