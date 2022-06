Italiens Weizenproduktion wegen Dürre um 15 Prozent geringer

Die italienische Weizenproduktion wird in diesem Jahr wegen der Dürre, die die Erträge im ganzen Land verringert hat, voraussichtlich um 15 Prozent zurückgehen. Davor warnt der Bauernverband Coldiretti am Montag. Coldiretti schätzte die diesjährige Weizenernte auf nationaler Ebene auf etwa 6,5 Milliarden Kilogramm auf einer Gesamtanbaufläche von 1,71 Millionen Hektar für Hart- und Weichweizen.

Der Rückgang trifft auch die Getreidebauern zu einer Zeit, in der sie mit höheren Produktionskosten aufgrund steigender Kraftstoff- und Düngemittelpreise zu kämpfen haben. Eine erwartete geringere Weizenernte in Westeuropa, einschließlich Italiens, erhöht den Druck auf das bereits angespannte weltweite Angebot. Der russische Einmarsch in die Ukraine treibt die Preise in die Höhe, da beide Länder wichtige Weizenproduzenten sind.