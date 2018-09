Italiens Verteidigungsministerin gegen Austritt aus "Sophia"

Die italienische Verteidigungsministerin, Elisabetta Trenta, hat sich gegen den von Italien gedrohten Rückzug aus der EU-Mission "Sophia" zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Mittelmeer ausgesprochen. "Der Austritt aus der Mission ist keine realistische Option und wäre für Italien negativ", so Trenta in einem Interview mit dem TV-Sender RAI 3.

Trenta erklärte sich zudem über die Lage in Libyen besorgt. Ein Militäreingriff in Libyen wäre die schlimmste Lösung, weil sie noch mehr Instabilität schüren würde. “Wenn Libyen zusammenbricht, wird das Problem der Migranten für Italien noch größer. Der libysche Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ist Italiens Ansprechpartner, doch man muss mit allen den Dialog offen halten”, sagte Trenta, die in den nächsten Tagen nach Libyen reisen will.