Italiens Sozialdemokraten kritisieren Kurz-Aussagen

Die italienischen Sozialdemokraten (PD - Italiens zweitstärkste Regierungspartei) kritisieren die Worte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen Tiroler Fahrverbote. "Von Kanzler Kurz würde man sich eine weniger starre Haltung gegenüber EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und auch gegenüber Italien erwarten", kommentierte die PD-Abgeordnete Debora Serracchiani.

"Es genügt nicht, Lösungen zu fordern, man muss zusammen zu deren Aufbau beitragen", so Serracchiani. Der Brenner sei ein wesentlicher europäischer Korridor. "Österreich hält Italiens Logistiksystem wegen des Brenners in Schach. Europas strategische Korridore dürfen jedoch keine Einschränkungen im freien Verkehr erleiden. Daher ist Italiens Haltung nicht angreifbar", betonte die italienische Parlamentarierin und Ex-Präsidentin der Region Friaul-Julisch Venetien.

Die italienische Verkehrsministerin Paola De Micheli habe beim Treffen mit Valean am Freitag am Brenner klargemacht, dass die Tiroler Fahrverbote klar dem EU-Recht widerspreche, argumentierte die PD-Parlamentarierin. Österreich dürfe daher die Transitverbote in keiner Weise ausdehnen.