Italiens Regierung hält an Grundeinkommen fest

Die italienische Regierungskoalition hält an ihren Plänen zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und der "Flat Tax" fest. "Das Grundeinkommen ist ein Hauptanliegen der Fünf Sterne-Bewegung. Wir werden es mit dem Haushalt 2019 einführen, weil wir das im Koalitionsvertrag vereinbart haben", so Italiens Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini.

“Wir wollen die Versprechen halten, die wir den Italienern gemacht haben, uns zugleich aber an die EU-Verpflichtungen halten”, so Salvini im Interview mit dem Radiosender “Radio RAI”. Er hob hervor, dass sich viele andere EU-Länder nicht an die Drei-Prozent-Defizitschwelle halten würden. Salvini bekräftigte auch Pläne, eine 2012 beschlossene Pensionsreform rückgängig zu machen. Zugleich werde Italien mehr in die Sicherheit der Infrastruktur – wie Autobahnen, Bahnen und Straßen – investieren.