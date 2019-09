Italiens Premier lobt Einigung auf Flüchtlingsverteilung

Der italienische Premier Giuseppe Conte begrüßt die Einigung über die Flüchtlingsverteilung, die beim Innenminister-Treffen auf Malta am Montag erreicht worden ist. Als "Wende" bezeichnete Conte die Einigung auf ein europäische Umverteilungssystem. "Jetzt werden wir sehen, welche Länder sich an diesem Umverteilungssystem beteiligen", fügte er hinzu.

"Endlich kommt das Prinzip zur Geltung, demnach nicht nur Italien als Erstankunftsland der Migranten, diese aufnehmen muss", freute sich Conte. "Wir haben zwar nicht die endgültige Lösung gefunden, doch das Gipfeltreffen in Malta ist eine Wende, ein beträchtlicher Schritt nach vorne", betonte Conte am Rande der UNO-Generalversammlung in New York nach Medienangaben.