Italiens größte Bank Intesa will Viertagewoche einführen

Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo will für seine rund 76.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Arbeitswoche von vier Tagen einführen. Der Vorschlag der Bank, der den Gewerkschaften unterbreitet wurde, sieht vor, dass die Beschäftigten an vier statt an fünf Tagen arbeiten, wobei die tägliche Arbeitszeit von 7,5 auf 9 Stunden erhöht wird.

Dies würde es den Beschäftigten ermöglichen, bei gleichem Lohn einen freien Tag mehr haben. Die wöchentliche Gesamtarbeitszeit würde 36 Stunden statt der bisherigen 37,5 Stunden betragen, teilte die Bank mit. Damit könnte die Bank bei den Stromrechnungen sparen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden die Ausgaben für die Fahrt zur Arbeit sinken.

Nach Ansicht der Gewerkschaft müssen sich Beschäftigte frei für eine Viertagewoche entscheiden können. "Die Arbeitswoche mit vier statt fünf Tagen ist ein wichtiger Schritt nach vorn, wenn wir das Ziel erreichen, den Arbeitnehmern mehr Wohlbefinden zu verschaffen, damit sie während des Arbeitstages mehr leisten können. Die Länge des Arbeitstags muss jedoch zwischen dem Unternehmen und dem Arbeitnehmer vereinbart werden", erklärte der Gewerkschaftsverband FABI.

Laut FABI-Chef Lando Maria Sileoni, müsse die Tatsache berücksichtigt werden, dass eine zusätzliche Arbeitszeit von eineinhalb Stunden pro Tag eine Belastung darstellen könne, die nicht unbedingt durch den zusätzlichen freien Tag ausgeglichen werden könne. "Auf jeden Fall muss allen Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben werden, sich freiwillig zu entscheiden, und bis heute, da wir noch mit Intesa verhandeln, ist dies nicht der Fall", kritisierte Sileoni.