Italienischer Student mit Messer in New York ermordet

In New York ist ein italienischer Student der Universität Columbia erstochen und ein weiterer Italiener mit einem Messer verletzt worden. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 30-Jährigen aus der norditalienischen Stadt Alba. Die Tat wurde am Freitag im Stadtteil Harlem im Nordwesten Manhattans in der Nähe des Universitätscampus verübt.

Die Polizei nahm einen 25-jährigen Verdächtigen im Central Park fest, als er einen dritten Mann bedrohte. Der 30-Jährige, der nach seinem Studium an der Turiner Polytechnik-Uni einen Doktortitel anstrebte, erlag schweren Verletzungen in der Bauchgegend. Sein Landsmann (27) wurde mit Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, wie das italienische Außenministerium bestätigte. Der mutmaßliche Angreifer soll Mitglied einer Gang und mindestens elf Mal wegen Raubüberfällen und anderen Straftaten in Polizeigewahrsam genommen worden sein.